Клаудиньо — в стартовом составе «Зенита» на матч со «Спартаком»

«Зенит» объявил стартовый состав на матч 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 с московским «Спартаком». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск. Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовый состав «Зенита»: Крицюк, Чистяков, Ракицкий, Дуглас Сантос, Ловрен, Караваев, Барриос, Вендел, Мостовой, Клаудиньо, Азмун.

Запасные: Кержаков, Бязров, Круговой, Хотулёв, Сутормин, Кравцов, Ерохин, Кузнецов, Дзюба.

Матч «Зенит» — «Спартак» обслужит бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Ассистенты — Владислав Назаров (Невинномысск) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный арбитр — Евгений Кукуляк (Калуга).

«Зенит» после 11 туров РПЛ являлся лидером чемпионата. Команда Сергея Семака набрала 23 очка в 11 турах. На данный момент «Зенит» занимает 2-ю позицию в таблице РПЛ. «Спартак» за 11 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке турнирной таблицы.