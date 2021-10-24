«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: Салах довёл счёт до разгромного

Сегодня, 24 октября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере проходит матч 9-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».



На 38-й минуте встречи гол забил нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.



Ранее на 5-й минуте отличился полузащитник Наби Кейта, ему ассистировал Салах. На 14-й минуте нападающий Диогу Жота с передачи Трента Александер-Арнольда нанёс результативный удар.



Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ему помогают ассистенты Гари Бесвик и Ли Беттс. Резервный рефери — Майк Дин.



Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».



«Ливерпуль» набрал 18 очков в 8 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (14) располагается на 7-м месте. Возглавляет таблицу лондонский «Челси», набравший 22 очка в 9 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».