Салах — первый в истории игрок «Ливерпуля, который забил в 10 матчах подряд

Сегодня, 24 октября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере проходит матч 9-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Нападающий гостей Мохамед Салах к 75-й минуте имеет на своём счету хет-трик. Он стал первым игроком в истории команды, кому удалось забить в 10 матчах кряду во всех турнирах.

Гол Салаха:

к 75-й минуте матча «Ливерпуль» выигрывает со счётом 5:0.

Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».



«Ливерпуль» набрал 18 очков в 8 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (14) располагается на 7-м месте. Возглавляет таблицу лондонский «Челси», набравший 22 очка в 9 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».