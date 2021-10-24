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Фото: лицо сэра Алекса Фергюсона в момент, когда «МЮ» пропустил 5-й гол от «Ливерпуля»

Фото: лицо сэра Алекса Фергюсона в момент, когда «МЮ» пропустил 5-й гол от «Ливерпуля»
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Сегодня, 24 октября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере проходит матч 9-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».

На трибунах стадиона был замечен бывший главный тренер «красных дьяволов» сэр Алекс Фергюсон. Камера выхватила лицо экс-наставника в момент, когда Салах забивал пятый мяч «Ливерпуля» в ворота «Манчестер Юнайтед».

В данный момент продолжается второй тайм матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль». Гости выигрывают со счётом 5:0. На счёту форварда красных Мохамеда Салаха хет-трик, по мячу забили Наби Кейта и и Диогу Жота.

Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».

«Ливерпуль» набрал 18 очков в 8 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (14) располагается на 7-м месте. Возглавляет таблицу лондонский «Челси», набравший 22 очка в 9 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».

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