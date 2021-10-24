Атакующий полузащитник «Зенита» Клаудиньо прокомментировал свой гол в ворота «Спартака» в матче 12-го тура РПЛ. Бразилец нанёс результативный обводящий удар в дальнюю «девятку» ворот Максименко. На момент начала второго тайма «Зенит» выигрывает со счётом 4:0.

«На тренировках я много работаю над ударами с разных точек, в том числе из-за штрафной. Это одна из моих сильных сторон. Очень рад, что сегодня удалось нанести такой удар и принести пользу команде», — сказал Клаудиньо в эфире «Матч ТВ».

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Сегодня, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречается с московским «Спартаком». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Матч «Зенит» — «Спартак» обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону). Ассистенты — Владислав Назаров (Невинномысск) и Максим Ковалёв (Реутов). Резервный арбитр — Евгений Кукуляк (Калуга).

«Зенит» после 11 туров РПЛ является лидером чемпионата. Команда Сергея Семака набрала 23 очка в 11 турах. На данный момент «Зенит» занимает 2-ю позицию в таблице РПЛ. «Спартак» за 11 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке турнирной таблицы.