Сердар Азмун догнал Вагнера Лава по количеству голов в РПЛ

Нападающий «Зенита» Сердар Азмун оформил дубль в первом тайме матча 12-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком». Благодаря этим двум голам иранский нападающий довёл свой бомбардирский счёт в чемпионате России до 85 забитых мячей.

Таким образом, Азмун догнал экс-нападающего ЦСКА Вагнера Лава, на счету которого также 85 голов в РПЛ. Отметим, помимо 85 голов, на счету Азмуна также 35 голевых передач в чемпионате России.

Ранее СМИ приписывали интерес к Сердару Азмуну «Наполи», «Лацио», «Лиону», «Роме», «Ювентусу», «Интеру», «Фенербахче», «Вильярреалу» и «Байеру». «Зенит» оценивает игрока в € 20 млн.

Сегодня, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречается с московским «Спартаком». Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. К 60-й минуте матча «Зенит» выигрывает со счётом 5:1.