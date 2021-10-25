Роналду выступил с заявлением после разгромного поражения «МЮ» в матче с «Ливерпулем»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду выступил с заявлением после разгромного поражения «красных дьяволов» в матче 9-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:5).

«Иногда не получается добыть тот результат, за который мы боремся. Иногда счёт на табло не тот, который нам нужен. За это в ответе мы и только мы, потому что винить больше некого. Наши фанаты снова были невероятны, постоянно нас поддерживали. Они заслуживают большего. Они заслуживают гораздо более хороших результатов, и мы должны сделать это для них. Время настало!» — написал Роналду в своём «инстаграме».

Напомним, 24 октября на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 9-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Ливерпуль». Гости одержали разгромную победу — 5:0.

Сам Роналду сумел отличиться забитым мячом во втором тайме, но гол не был засчитан после консультации арбитра с VAR.

Видео отменённого гола Роналду: