«Ливерпуль» разгромил «Манчестер Юнайтед» со счётом 5:0, Салах оформил хет-трик

Сегодня, 24 октября, на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере в рамках 9-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» принимал «Ливерпуль». Гости одержали разгромную победу – 5:0.



Счёт в матче был открыт в начале первого тайма. На 5-й минуте отличился полузащитник Наби Кейта, ему ассистировал Мохамед Салах.

Кейта открывает счёт в матче:

На 14-й минуте встречи нападающий Диогу Жота с передачи Трента Александер-Арнольда нанёс результативный удар.

Жота удваивает преимущество «Ливерпуля»:

На 38-й минуте Салах забил, а в добавленное к первому тайму время египтянин оформил дубль. На 50-й минуте Салах отметился хет-триком.

Гол Салаха в ворота «Манчестер Юнайтед»:

Салах делает дубль:

Салах оформляет хет-трик:

На 52-й минуте игры нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду забил гол в ворота «Ливерпуля», но арбитр Энтони Тейлор отменил взятие ворот.

Отменённый гол Роналду:

На 59-й минуте матча полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба нарушил правила на игроке «Ливерпуля» Наби Кейта. После просмотра эпизода на VAR арбитр удалил французского полузащитника с поля.

Удаление Погба:

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ему помогали ассистенты Гари Бесвик и Ли Беттс. Резервный рефери — Майк Дин.

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