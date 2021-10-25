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Невилл объяснил, почему Конте не подходит «Манчестер Юнайтед»

Невилл объяснил, почему Конте не подходит «Манчестер Юнайтед»
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Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о ситуации с тренером «красных дьяволов». Англичанин настаивает, что Уле-Гуннар Сульшер должен продолжить работу с командой, несмотря на разгромное поражение в матче 9-го тура АПЛ с «Ливерпулем» (0:5).

После поражения многие фанаты «МЮ» призвали клуб уволить Сульшера. По данным британских СМИ, его может сменить бывший наставник «Челси» Антонио Конте.

«Клуб не станет приглашать нового тренера. Они оставят Уле, ему нужно что-то выиграть в этом сезоне. Любая команда попала бы в неприятности с таким «Ливерпулем».

Жозе Моуринью был лучшим тренером мира и не смог ничего сделать. Я бы не стал приглашать Конте в «Юнайтед», он не подходит команде. Возможно, я ошибаюсь, но у меня такое мнение. Увольнять Уле было бы неправильно. Я в прошлом сезоне уволил тренера после шести матчей, это было ошибкой. Надо было дать ему работать дальше», — цитирует Невилла Sky Sports.

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