Де Хеа обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед» после поражения в матче с «Ливерпулем»

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа отреагировал на поражение своей команды в матче 9-го тура АПЛ с «Ливерпулем». Встреча, проходившая в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.
«Я чувствую боль наших болельщиков, вы отдаёте себя команде и мы должны поступать также. Я люблю наш клуб, мы не примем такую игру», — написал де Хеа в своём «твиттере».
Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ему помогали ассистенты Гари Бесвик и Ли Беттс. Резервный рефери — Майк Дин.
«Ливерпуль» занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 21 очко в 9 турах. «Манчестер Юнайтед» находится на 7-м месте, набрав лишь 14 очков. «Красные дьяволы» в АПЛ не побеждают в четырёх последних матчах.
Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».
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