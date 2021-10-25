Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Де Хеа обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед» после поражения в матче с «Ливерпулем»

Де Хеа обратился к болельщикам «Манчестер Юнайтед» после поражения в матче с «Ливерпулем»
Комментарии

Голкипер «Манчестер Юнайтед» Давид де Хеа отреагировал на поражение своей команды в матче 9-го тура АПЛ с «Ливерпулем». Встреча, проходившая в Манчестере на стадионе «Олд Траффорд», завершилась со счётом 5:0 в пользу гостей.

«Я чувствую боль наших болельщиков, вы отдаёте себя команде и мы должны поступать также. Я люблю наш клуб, мы не примем такую игру», — написал де Хеа в своём «твиттере».

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Энтони Тейлором. Ему помогали ассистенты Гари Бесвик и Ли Беттс. Резервный рефери — Майк Дин.

«Ливерпуль» занимает 2-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 21 очко в 9 турах. «Манчестер Юнайтед» находится на 7-м месте, набрав лишь 14 очков. «Красные дьяволы» в АПЛ не побеждают в четырёх последних матчах.

Видеообзор матча «Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль».

Новость по теме
Роналду выступил с заявлением после разгромного поражения «МЮ» в матче с «Ливерпулем»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021