Широков: у «Рубина» одна победа в 10 матчах. Сколько уже Слуцкий команду строит, два года?

Бывший футболист «Рубина» Роман Широков поделился мнением о выступлениях казанской команды.
«Вопрос в последних результатах «Рубина»: как они себя позиционируют? Они ведь не заявляют, что у них команда-лидер. Слуцкий прекрасно знает всю систему и сначала сказал, что сразу «Рубин» никуда не стремится, что ему нужно время, чтобы построить команду. У «Рубина» одна победа в десяти матчах, а сколько он уже команду строит, два года? Команду за год можно построить. На эмоциях они выдали хороший год. Дальше, как мне кажется, должно было быть лучше – время же прошло. А по игре и результатам есть ощущение, что становится только хуже. Но руководители, наверное, видят процесс, понимают, что есть свет в конце туннеля.
По результатам кажется, мягко говоря, что всё не очень хорошо. Можно свалить всё на травмы, но в «Рубине» достаточно квалифицированных игроков, которые могут заменить выбывших. Не стоило ли подумать об отставке Слуцкого после поражения от «Ракува»? Разное бывает, тогда, может, и не надо было. Может, попали в неудачную полосу, хотели перекрыться РПЛ – но всё пошло только хуже. Хотя повторюсь – там есть руководство, они всё должны понимать.
Стоит ли отправить Слуцкого в отставку? До зимней паузы менять не имеет смысла. У них хороший рабочий календарь, где можно себя проявить и вернуться в борьбу за еврокубки. Ближе к зиме нужно будет смотреть. Но повторюсь – именно футбол пока явно не впечатляет», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
- 25 октября 2021
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