Кафанов: кандидатуры Сафонова и Гильерме в сборной России не вызывают сомнения

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал выбор голкиперов для национальной команды на решающие матчи отбора ЧМ-2022 в ноябре.

«Сколько из пяти вратарей останутся в окончательном списке? На текущий момент не вызывают сомнения кандидатуры Матвея Сафонова и Маринато Гилерме. Что касается окончательного списка, то он будет объявлен через неделю, 1 ноября», — приводит слова Кафанова официальный сайт РФС.

Напомним, в октябрьских матчах отбора на чемпионат мира – 2022 сборная России добыла две победы в двух матчах. Сначала была обыграна национальная команда Словакии (1:0), затем – сборная Словении (2:1). Сборная России поднялась на 1-е место в группе H, набрав 19 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).

Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.