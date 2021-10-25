Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кафанов: кандидатуры Сафонова и Гильерме в сборной России не вызывают сомнения

Кафанов: кандидатуры Сафонова и Гильерме в сборной России не вызывают сомнения
Комментарии

Тренер вратарей сборной России Виталий Кафанов прокомментировал выбор голкиперов для национальной команды на решающие матчи отбора ЧМ-2022 в ноябре.

«Сколько из пяти вратарей останутся в окончательном списке? На текущий момент не вызывают сомнения кандидатуры Матвея Сафонова и Маринато Гилерме. Что касается окончательного списка, то он будет объявлен через неделю, 1 ноября», — приводит слова Кафанова официальный сайт РФС.

Напомним, в октябрьских матчах отбора на чемпионат мира – 2022 сборная России добыла две победы в двух матчах. Сначала была обыграна национальная команда Словакии (1:0), затем – сборная Словении (2:1). Сборная России поднялась на 1-е место в группе H, набрав 19 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17).

Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.

Новость по теме
Дзюба не вошёл в расширенный состав сборной России на ноябрьские матчи
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021