Глушаков прокомментировал уход Черевченко с поста главного тренера «Химок»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков высказался по поводу увольнения Игоря Черевченко с поста главного тренера подмосковной команды.
«Я с Игорем Геннадьевичем давно работал, со времен «Локомотива», пришли вместе в «Химки». Так сложилось, что пока поменялся тренерский штаб, в хороших отношениях расстались с Черевченко, идем дальше, в разных командах ещё, может быть, поработаем. Это хороший специалист со своим видением футбола, требовательный.
Я благодарен Игорю Геннадьевичу за совместную работу. У каждого тренера, наверное, есть свои черты характера. У них хороший тренерский штаб, в принципе доходчиво всё объясняли. Но есть моменты, когда уже нет результата, например, что-то не ладится. Они пришли с руководством к общему мнению: по обоюдному согласию разойтись — и всё», — приводит слова Глушакова ТАСС.
Черевченко возглавил «Химки» в 2020 году. Подмосковный клуб набрал 11 очков в 12 матчах и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Зенит», набравший в 12 встречах 26 очков.
- 25 октября 2021
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