Орлов: Витория всё развалил в «Спартаке»

Спортивный журналист и комментатор Геннадий Орлов высказался о сложной ситуации в «Спартаке».

«Удивительно, но «Спартак» развалили. Хотя «Зенит» к этому не имеет никакого отношения — ни болельщики, ни клуб. Сами себя съели внутри, тренера сменили. Ну что нового Витория привнёс в игру, которую показывали при Тедеско? Он всё развалил.

Ларссон деградировал. Соболев делает непонятно что. Спартаковцы говорят, что он подписал второй контракт и перестал играть. Главное, он перестал тренироваться. Видимо, у них нет учебно-тренировочного процесса. При всём уважении к Промесу, он как ветеран на футбольном поле, пробежит метров 15-20 — и всё. И покажут крупный план, а он весь мокрый. Квинси не готов физически», — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Напомним, вчера, 24 октября, в матче 12-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 санкт-петербургский «Зенит» встречался с московским «Спартаком». Игра проходила на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 7:1. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым (Ростов-на-Дону).

«Зенит» после 12 туров РПЛ является лидером чемпионата России. Команда Сергея Семака набрала 26 очков в 12 турах. «Спартак» за 12 матчей набрал 17 очков. Подопечные Руя Витории находятся на 7-й строчке в турнирной таблице.