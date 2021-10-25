«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» заинтересованы в подписании Ольмо из «Лейпцига»

Полузащитник «РБ Лейпциг» Даниэль Ольмо может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», сообщает в «твиттере» глава футбольного отделения Bild Кристиан Фальк.
По информации источника, в случае если каталонская «Барселона» не сможет подписать игрока из-за финансовых проблем, в гонку за Ольмо включатся манчестерские клубы. «Манчестер Юнайтед» уже отправлял в Германию скаутов, которые наблюдали за испанским полузащитником.
Ранее сообщалось, что Ольмо является трансферной целью «Барселоны» в зимнее и летнее трансферные окна. Летом 2021 года каталонцы пытались заполучить полузащитника «Лейпцига», однако каталонцы не смогли удовлетворить финансовые запросы немецкого клуба.
В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Ольмо из-за мышечного повреждения сыграл только в двух матчах и результативными действиями не отметился.
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- 25 октября 2021
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