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«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» заинтересованы в подписании Ольмо из «Лейпцига»

«Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити» заинтересованы в подписании Ольмо из «Лейпцига»
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Полузащитник «РБ Лейпциг» Даниэль Ольмо может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге. В услугах футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед» и «Манчестер Сити», сообщает в «твиттере» глава футбольного отделения Bild Кристиан Фальк.

По информации источника, в случае если каталонская «Барселона» не сможет подписать игрока из-за финансовых проблем, в гонку за Ольмо включатся манчестерские клубы. «Манчестер Юнайтед» уже отправлял в Германию скаутов, которые наблюдали за испанским полузащитником.

Ранее сообщалось, что Ольмо является трансферной целью «Барселоны» в зимнее и летнее трансферные окна. Летом 2021 года каталонцы пытались заполучить полузащитника «Лейпцига», однако каталонцы не смогли удовлетворить финансовые запросы немецкого клуба.

В нынешнем розыгрыше немецкой Бундеслиги Ольмо из-за мышечного повреждения сыграл только в двух матчах и результативными действиями не отметился.

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