Видеообзор первой победы «Локомотива» под руководством Гисдоля

В матче 12-го тура РПЛ «Локомотив» переиграл «Сочи». Встреча проходила на стадионе «РЖД Арена» в Москве и завершилась со счётом 2:1.Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга.
Первый гол «Сочи» пропустил на 41-й минуте — мяч в свои ворота срезал защитник Игорь Юрганов. На 49-й минуте Мацей Рыбус от угла поля исполнил навес во вратарскую, куда вбежал Тин Едвай и головой переправил мяч в сетку ворот. Это первый гол хорватского защитника в составе железнодорожников. В добавленное время Жоаозиньо ударом со штрафного отыграл один мяч.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Матч ТВ».
«Локомотив» после 12 туров занимает четвёртое место в турнирной таблице РПЛ. Москвичи набрали 21 очко, они отстают от лидирующего «Зенита» на пять очков. «Сочи» (21) находится на шестом месте.
- 25 октября 2021
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