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Агент Тиля: Гус останется в «Фейеноорде» до конца нынешнего сезона

Агент Тиля: Гус останется в «Фейеноорде» до конца нынешнего сезона
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Фулько ван Куперен, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Гуса Тиля, высказался о его будущем.

«Гус останется в «Фейеноорде» до конца нынешнего сезона. Есть ли вероятность, что «Фейеноорд» захочет продлить аренду? Ответа на этот вопрос я не знаю», — цитирует ван Куперена «РБ-Спорт».

Напомним, Тиль стал игроком «Спартака» летом 2019 года, перейдя из «АЗ Алкмар» за € 16 млн и подписав контракт с красно-белыми до 30 июня 2023 года. Гус стал самым дорогим новичком в истории московского клуба. Позже он перебрался из «Спартака» в «Фейеноорд» на правах аренды. В нынешнем сезоне в 18 матчах во всех турнирах Тиль забил 13 мячей и отдал три результативные передачи.

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