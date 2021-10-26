Агент Тиля: Гус останется в «Фейеноорде» до конца нынешнего сезона

Фулько ван Куперен, представляющий интересы полузащитника «Спартака» Гуса Тиля, высказался о его будущем.



«Гус останется в «Фейеноорде» до конца нынешнего сезона. Есть ли вероятность, что «Фейеноорд» захочет продлить аренду? Ответа на этот вопрос я не знаю», — цитирует ван Куперена «РБ-Спорт».

Напомним, Тиль стал игроком «Спартака» летом 2019 года, перейдя из «АЗ Алкмар» за € 16 млн и подписав контракт с красно-белыми до 30 июня 2023 года. Гус стал самым дорогим новичком в истории московского клуба. Позже он перебрался из «Спартака» в «Фейеноорд» на правах аренды. В нынешнем сезоне в 18 матчах во всех турнирах Тиль забил 13 мячей и отдал три результативные передачи.

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