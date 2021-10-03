Директор «Фейеноорда»: трансфер Тиля для нас невозможен. Он много получает в «Спартаке»

Технический директор «Фейеноорда» Франк Арнесен сообщил, что клуб не станет выкупать трансфер полузащитника Гуса Тиля, права на которого принадлежат «Спартаку».

«Мы искали десятку, и, конечно, Арне Слот хорошо знал Тиля по работе в «АЗ Алкмар». Мы поняли, что нам нужен именно этот игрок. Я вёл переговоры со «Спартаком», они очень хорошо с нами общались. Мы смогли арендовать Тиля по очень разумной цене. Единственная сложность: в нашей непростой финансовой ситуации нам непросто покупать футболистов.

«Спартак» не может забрать Тиля обратно зимой, чтобы продать. Игрок проведёт с нами весь сезон. Затем всё начнётся с нуля. У Гуса длительный контракт с московским клубом, там он много зарабатывает. Для нас его трансфер невозможен», — приводит слова Арнесена Voetbalzone.