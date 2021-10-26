Пол Инс раскритиковал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Сульшера и его штаб

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Англии Пол Инс раскритиковал наставника «красных дьяволов» Уле-Гуннара Сульшера и его тренерский штаб.
«Нельзя приглашать тренера, при котором провалился «Кардифф Сити» и который затем перешёл в Мольде, и ожидать, что он с его штабом создаст команду, которая бросит вызов лучшим клубам мира.
У них в штабе тренер, пришедший из академии, а также Майкл Кэррик, у которого нет тренерского опыта. А ещё есть Майк Филан, не понимаю, чем он занимается. Это его тренерский штаб. Посмотрите на него. Сульшер говорит, у него прекрасный штаб, но это бред.
Этой команде невероятно легко забить. Они работают над обороной? Знают ли тренеры, где должны быть игроки, когда мяч находится в определённой зоне?
Я бы хотел посетить Каррингтон (тренировочная база «Манчестер Юнайтед») и посмотреть на то, что они делают на тренировках», — цитирует Инса Metro.
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