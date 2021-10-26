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Маурицио Сарри рассказал об отношениях с Луисом Альберто

Маурицио Сарри рассказал об отношениях с Луисом Альберто
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Главный тренер «Лацио» Маурицио Сарри рассказал об отношениях с полузащитником римского клуба Луисом Альберто.

«Луис Альберто начал 8 игр из 12 в стартовом составе. В оставшихся четырех он выходил на поле за 40 минут до окончания игры. Бывают периоды, когда потребности отдельного человека не совпадают с потребностями команды. Мы надеемся решить наши проблемы, поэтому можем позволить Луису Альберто всегда быть на поле.

Я думаю, что команда готова к ближайшему поединку, парни продемонстрировали хороший настрой в эти дни. «Фиорентина» — сильная команда, они изменили свой стиль игры, они выиграли больше матчей на выезде, чем дома, и у них может быть большое будущее. Нам нужно внести некоторые коррективы, потому что с подходом к играм явно что-то не так», — цитирует Сарри Football Italia.

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