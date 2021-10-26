Защитник «Оренбурга»: в матче с «Динамо» не хватило опыта. Обидно, но ничего страшного

Защитник «Оренбурга» Андрей Малых прокомментировал результат матча группового этапа Кубка России с «Динамо» (0:3).
«Где-то не хватило функционально нас, где-то не хватило опыта. В целом с такими командами нужно реализовывать свои моменты, когда они есть. В первом тайме был почти 100-процентный момент, выход один на один, но не получилось забить. Когда играем у штрафной, нужно агрессивнее и увереннее себя вести, входить туда, бить, подавать. Этого и не хватило.
В конце матча пропустили со стандарта. Там сказалось то, что нам нужно было бежать, отыгрываться. Мы нормальная команда. Молодая, конечно, неопытная, но с большими задачами и целями. Мы не отсиживались весь матч в обороне, а пытались играть через пас, атаковать. Так что, конечно, обидно, но ничего страшного», — сказал Малых в интервью клубной пресс-службе.
- 26 октября 2021
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