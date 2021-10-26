Эмиль Бохинен: забить свой первый гол за команду — это потрясающее чувство!

Норвежский полузащитник ЦСКА Эмиль Бохинен прокомментировал победу над «Металлургом» из Липецка (2:0).
«Мы понимали, что будет сложно, но сумели взять контроль, владеть мячом. Неплохо сыграли в защите и одержали заслуженную победу. В моменте с голом я получил мяч от Чалова, думал отдать пас, но партнёра по команде держал защитник соперника. Решил бить сам.
Забить свой первый гол за команду — это потрясающее чувство! У меня был тяжёлый период, надеюсь, он позади. Отец действительно приезжал ко мне в перерыв на сборную, смотрел тренировки и проводил время со мной. Очень рад, что у него получилось приехать и навестить меня. Он всегда даёт мне советы по игре, мотивирует работать ещё больше. Это очень помогает. Поддержка болельщиков сегодня была потрясающей. Особенно когда я забил. Посмотрел на трибуну, и это были непередаваемые эмоции! Поддержка болельщиков нам помогает», — цитирует Бохинена Sport24.
- 26 октября 2021
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