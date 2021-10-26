Селезнёв — Александру Караваеву: ты вообще кто? Закрой рот. Тебе рано говорить

Футболист закарпатского «Миная» Евгений Селезнёв прокомментировал конфликт с футболистом киевского «Динамо» Александром Караваевым.

«Чтобы мне ещё ребёнок что-то рассказывал? Караваев просто просился за стол сесть со мной рядом, а теперь ещё рот открывает. Почему Буяла этого не сказал? А этот начинает что-то бегать, кричать, что-то рассказывать. Что ты бегаешь? Что ты рассказываешь? Ты вообще кто? Сначала Караваев на поле начал что-то рассказывать судье. Что-то кричать, кому-то что-то доказывать. Я ему говорю: «Закрой рот. Тебе рано говорить. Ты просто Караваев». Слушай — поговорим после игры. А он перед камерами заходит и стоит ждёт. «Потом, потом поговорим». Нет, потом я с тобой не буду разговаривать», — заявил Селезнёв в эфире Youtube-канала SportArena.