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Макгрегор: Сульшер сидел на скамейке, когда Роналду играл. Они равны, так не должно быть

Макгрегор: Сульшер сидел на скамейке, когда Роналду играл. Они равны, так не должно быть
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Бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весе Конор Макгрегор высказался о положении главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера.

«Проблема «Юнайтед» в том, что это просто кучка молодых людей, разговаривающих друг с другом. Они сверстники. Управлять всем нужно тому, кто выше по статусу.

Уле сидел на скамейке запасных, когда Роналду играл. Они равны, это не очень хорошо. Я очень люблю и уважаю Уле, но его роль должна быть изменена. Это моё мнение», — цитирует Макгрегора Daily Mail.

Ранее сообщалось, что Сульшер в ближайшее время может быть уволен из-за неудовлетворительных результатов. После девяти сыгранных туров в английской Премьер-лиге «красные дьяволы» располагаются на 7-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе.

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