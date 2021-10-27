Макгрегор: Сульшер сидел на скамейке, когда Роналду играл. Они равны, так не должно быть

Бывший чемпион UFC в лёгком и полулёгком весе Конор Макгрегор высказался о положении главного тренера «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннара Сульшера.



«Проблема «Юнайтед» в том, что это просто кучка молодых людей, разговаривающих друг с другом. Они сверстники. Управлять всем нужно тому, кто выше по статусу.



Уле сидел на скамейке запасных, когда Роналду играл. Они равны, это не очень хорошо. Я очень люблю и уважаю Уле, но его роль должна быть изменена. Это моё мнение», — цитирует Макгрегора Daily Mail.



Ранее сообщалось, что Сульшер в ближайшее время может быть уволен из-за неудовлетворительных результатов. После девяти сыгранных туров в английской Премьер-лиге «красные дьяволы» располагаются на 7-м месте в турнирной таблице с 14 очками в активе.

Новость по теме Пол Инс раскритиковал главного тренера «Манчестер Юнайтед» Сульшера и его штаб

Лучшие фотографии АПЛ в нашем тематическом «инстаграме». Подписывайся.