Легенда «Тоттенхэма»: будь Алли в лучшей форме, он забил бы больше Фодена и Маунта

Экс-игрок и тренер «Тоттенхэм Хотспур» Гленн Ходдл высказался об игровой манере полузащитника Деле Алли.



«Деле — главный актив клуба. Будь он в своей лучшей форме, он забил бы больше, чем Фоден и Маунт. Он — тип полузащитника, проникающего в штрафную. Он, скорее, наконечник атак, нежели игрок глубины, вокруг которого строится команда.



Его главное качество — это способность проникать в штрафную. Когда Алли снова будет делать то, что раньше, он покажет, почему его так высоко ценили. Однако в данный момент он не забивает, и я не думаю, что он сейчас является тем, кто должен постоянно быть в штрафной», — цитирует Ходдла The Sun.



В нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги Деле Алли сыграл в шести матчах и забил один гол.

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