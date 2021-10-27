«Моуринью создаёт неудобную ситуацию». Агент хавбека «Ромы» Диавара раскритиковал тренера

Даниэле Пираино, агент полузащитника «Ромы» Амаду Диавара выступил с критикой главного тренера клуба Жозе Моуринью.

«Я не понимаю сообщения, которые он пытается донести. Неужели Диавара становится козлом отпущения? Неужели его заставляют платить высокую цену за ошибку? Или это попытка заставить клуб действовать на трансферном рынке? Если это происходит по этим причинам, а не просто из-за плохой физической подготовки, или если он чувствует, что игрок не может понять тактические требования тренера, то я думаю, что Моуринью создаёт неудобную ситуацию. Это необъяснимо, но Диавара приспособится. Амаду — исключительный профессионал», — приводит слова Пираино Football Italia со ссылкой на Tuttomercatoweb.

Диавара выступает за «Рому» с 2019 года. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.