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Сергей Терехов назвал футболистов, которые являются лидерами раздевалки в сборной России

Сергей Терехов назвал футболистов, которые являются лидерами раздевалки в сборной России
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Защитник «Сочи» и сборной России Сергей Терехов назвал футболистов, которые являются лидерами раздевалки в национальной команде.

«Георгий Джикия, Фёдор Смолов, Дима Баринов. Все они по умолчанию — лидеры раздевалки. Иногда идёт подсказ рабочий на поле. Иногда и в раздевалке. Не особо важно, кто выведет на поле команду с капитанской повязкой. Важно, чтобы на поле были люди, которые поведут за собой команду, помогут своим подсказом, характером», — цитируют Терехова «Известия».

Под руководством Валерия Карпина сборная России поднялась на 1-е место в группе H, набрав 19 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17). Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.

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