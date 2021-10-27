Сергей Терехов назвал футболистов, которые являются лидерами раздевалки в сборной России

Защитник «Сочи» и сборной России Сергей Терехов назвал футболистов, которые являются лидерами раздевалки в национальной команде.
«Георгий Джикия, Фёдор Смолов, Дима Баринов. Все они по умолчанию — лидеры раздевалки. Иногда идёт подсказ рабочий на поле. Иногда и в раздевалке. Не особо важно, кто выведет на поле команду с капитанской повязкой. Важно, чтобы на поле были люди, которые поведут за собой команду, помогут своим подсказом, характером», — цитируют Терехова «Известия».
Под руководством Валерия Карпина сборная России поднялась на 1-е место в группе H, набрав 19 очков. Ближайшим преследователем россиян является Хорватия (17). Сборной России предстоит провести ещё два матча в отборочном турнире чемпионата мира 2022 года. 11 ноября подопечные Валерия Карпина сыграют с национальной командой Кипра, а 14 ноября состоится встреча сборных России и Хорватии.
- 27 октября 2021
-
10:37
-
10:26
-
10:07
-
09:59
-
09:44
-
09:41
-
09:33
-
08:30
-
06:44
-
05:13
-
04:07
-
03:44
-
03:30
-
02:55
-
02:39
-
02:24
-
02:07
-
01:36
-
01:02
-
00:52
-
00:51
-
00:43
-
00:32
-
00:22
-
00:21
-
00:12
-
00:09
- 26 октября 2021
-
23:58
-
23:55
-
23:51
-
23:42
-
23:38
-
23:20
-
23:01
-
22:51