Лучший бомбардир ФНЛ Юшин: хочу вернуться в «Спартак»

Полузащитник «Нефтехимика» Александр Юшин рассказал о желании вернуться в московский «Спартак», за который он выступал на молодёжном уровне.



«Знакомые семьи отдали своих детей в школу «Спартака». Мои родители захотели пойти по тому же пути — привели и меня. Они всегда любили футбол и радовались тому, что я буду играть. А сейчас болеют за меня и «Нефтехимик». Честно говоря, редко что-то вспоминаю о «Спартаке». Но благодарен клубу: там меня поставили на ноги и многому научили.



Из школы делали академию с интернатом. Тогда начали набирать иногородних ребят. Я попал под эту реформу и ушёл из «Спартака» — просто не был сильнее сверстников. А потом дал себе установку: всё равно вернусь, чтобы закончить академию, как и хотел изначально. И я это сделал.



В «Спартаке» была высокая конкуренция, и я её проиграл. Возможно, в какой-то степени не был готов и настолько хорош, чтобы попасть в главную команду. Конечно, хочется вернуться. Слежу за командой, переживаю», — цитирует Юшина Sport24.