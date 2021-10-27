«Реал» — «Осасуна»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 22:30

Сегодня, 27 октября, состоится матч «Реал» — «Осасуна». Встреча 11-го тура испанской Примеры пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Осасуна».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Сесаром Сото Градо. Ему будут помогать ассистенты Икер Де Франсиско Грихальба и Карлос Альварес Фернандес. Резервный рефери – Муресан Серхиу Клаудиу.



Мадридский «Реал» набрал 20 очков в 9 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2021/2022. «Осасуна» (18) — на 6-м месте. Лидером соревнований является «Реал Сосьедад», набравший 21 очко в 10 встречах. Действующим чемпионом Испании является «Атлетико».