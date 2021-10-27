Райола рассказал о ходе переговоров о продлении контракта Погба с «Манчестер Юнайтед»

Агент Мино Райола, представляющий интересы полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, ответил на вопрос о ходе переговоров с клубом о новом контракте футболиста.

«Спросите у руководства «Манчестер Юнайтед». На данный момент всё спокойно. Новостей нет», – приводит слова Райолы Manchester Evening News.

В этом сезоне 28-летний футболист провёл 9 матчей в АПЛ и сделал 7 результативных передач, но на протяжении 5 игр у француза нет результативных действий. В матче прошлого тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (0:5) хавбек был удалён, и в итоге его дисквалифицировали на 3 ближайших матча чемпионата. Срок действующего соглашения француза с «Юнайтед» истекает летом 2022 года.