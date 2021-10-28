Шварц: у «Зенита» лучшая подборка игроков, условия. Но «Динамо» должно сыграть смело

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от матча 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Встреча состоится 29 октября. Старт игры – в 19:00 мск.
«По центральному нападающему большой выбор: Тюкавин, Грулёв, есть молодой Гладышев, у него виден прогресс, есть и Игбун, и Н’жи. Захарян сможет сыграть в позиции девятки. Итоговое решение примем завтра, наберитесь терпения. У «Зенита» очень хорошая скамейка. Вполне вероятно, что они могут сыграть, используя в старте и Дзюбу, и Азмуна вместе.
Мы достаточно удачно используем стандарты. Стоит отметить, что в нашем арсенале должны быть разные использования всех стандартных положений. Говоря о стандартах «Зенита», то мы знаем, что у них есть хорошие исполнители, есть те, кто сможет завершить атаку. Нам нужно будет надёжно и с полной концентрацией подойти к обороне.
У «Зенита» в данный момент лучшая подборка игроков, условия. Клуб находится в оптимальной форме. Ждём игру, понимаем, насколько серьёзный соперник стоит перед нами. Но мы должны быть уверенными в своих силах, сыграть смело и проявить волю к победе», — передаёт слова Шварца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
- 28 октября 2021
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