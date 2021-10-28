Хави договорился с клубом «Аль-Садд» о переходе в «Барселону»

Главный тренер катарского клуба «Аль-Садд» Хави договорился с руководством о том, что он покинет команду. Теперь Хави сможет возглавить «Барселону», в каталонском клубе освободился пост главного тренера после увольнения с этого поста Рональда Кумана.



Как сообщает Sport.es, Хави ещё не сможет присутствовать на тренерском мостике «Барселоны» в матче 4-го тура Лиги чемпионов с киевским «Динамо», который состоится 3 ноября. К тому моменту он ещё не успеет оформить все документы.



По информации источника, вместе с Хави в «Барселону» придут члены его штаба, работавшие с ним в «Аль-Садде»: брат Хави Оскар, помощник Серхио Алегре и тренер по физподготовке Иван Торрес.



Напомним, 58-летний нидерландский специалист Рональд Куман, возглавлявший «Барселону», уволен со своего поста. Он возглавил «Барселону» в августе 2020 года после того, как сине-гранатовые активировали опцию выкупа его контракта у сборной Нидерландов. В сезоне-2020/2021 каталонский клуб под его руководством завоевал Кубок Испании и занял 3-е место в чемпионате Испании.