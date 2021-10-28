Азмун попал в число претендентов на титул лучшего игрока мира 2021 года по версии IFFHS
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Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) опубликовала список игроков, претендующих на приз лучшему футболисту мира 2021 года. В него вошли 32 кандидата.
Среди них оказался нападающий «Зенита» Сердар Азмун. Помимо него, в список попали форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне и другие мировые звёзды.
Азмун стал единственным представителем РПЛ в списке кандидатов. В нынешнем сезоне он принял участие в 14 матчах «Зенита», забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.
Следующий матч клуб из Санкт-Петербурга проведёт 29 октября. В этот день питерцы в 13-м туре РПЛ сыграют с московским «Динамо».
Новость по темеАзмуном интересуются несколько испанских и итальянских клубов
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