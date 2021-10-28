Неймар: хотел бы повторить с Месси то, что мы сделали в «Барселоне» в 2017 году
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Нападающий французского «Пари Сен-Жермен» бразилец Неймар вспомнил о победе в Лиге чемпионов в составе «Барселоны» в 2017 году.
«Хотелось бы повторить с Месси то, что мы сделали в «Барселоне». Мы участвовали в Лиге чемпионов в 2017 году с мыслями о победе в ней. Теперь у нас более сильная группа, с более качественными игроками. Нет необходимости комментировать индивидуальный талант каждого игрока из нашего состава. Нужно адаптироваться друг к другу, но как только это удастся, мы станем очень мощной командой», — приводит слова Неймара Mundo Deportivo.
Сейчас «ПСЖ» располагается на 1-м месте в чемпионате Франции. Команда Маурисио Почеттино набрала 28 очков в национальном первенстве, пропустив 10 мячей и забив 24.
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