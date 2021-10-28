Пьянич отреагировал на увольнение Кумана из «Барселоны»

Полузащитник «Барселоны» Миралем Пьянич, выступающий за «Бешикташ» на правах аренды, опубликовал новую запись в своём «твиттере». Босниец отреагировал на увольнение Рональда Кумана с поста главного тренера каталонского клуба.
Пьянич был вынужден уйти в аренду, так как Куман практически не ставил его в состав. После перехода босниец резко раскритиковал тренера.
«В мире, в котором глаза каждого прикованы к экрану, очень легко неправильно понять слова или вырвать их из контекста.
В течение всей моей карьеры я никогда не стремился кому-то навредить. Меня растили так, чтобы я уважал всех и каждого.
И намереваюсь так поступать и дальше. Желаю Рональду Куману всего наилучшего в его будущей карьере. Я продолжу делать всё, что могу, для своей команды», — написал Пьянич.
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