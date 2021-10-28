Президент «Ростова»: получили грант, больше от области нам ничего не надо

Президент «Ростова» Арташес Арутюнянц рассказал о финансировании клуба.
«Два миллиарда – это правительственный грант. Больше бюджетных денег у нас нет, мы должны учиться зарабатывать сами. Остальное – это деньги спонсоров и заработанные клубом. И частные инвестиции на трансферы. Я из клуба деньги не вынимаю. Пока мы только инвестируем. Наша задача в том, чтобы клуб был самоокупаемым. Повторюсь, бюджет клуба должен строиться следующим образом – спонсорские контракты и деньги, заработанные клубом самостоятельно. Область давать ничего не будет. И не надо. Клуб не должен получать деньги из бюджета области. Есть грант, за это большое спасибо. Больше из бюджета нам ничего не надо, мы хотим быть коммерческой организацией», — сказал Арутюнянц в интервью клубному YouТube-каналу.
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