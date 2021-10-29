Донецкий «Шахтёр» продлил контракт с Тарасом Степаненко

Донецкий «Шахтёр» на официальном сайте объявил о продлении контракта с Тарасом Степаненко.

Степаненко провёл 352 официальных матча за «Шахтёр» и входит в топ-6 футболистов в истории клуба по числу поединков. Тарас выступает в составе «горняков» с 2010 года. Вместе с командой он завоевал 22 трофея – 8 чемпионств, 7 Кубков и 7 Суперкубков Украины. Сам футболист прокомментировал переподписание контракта.

«Автобиографию я не пишу, но пытаюсь развиваться, потому что стоять на месте нельзя. Читаю то, что нахожу, что мне нравится. Вот примерно такая библиотека, как в клубе, есть и у меня дома. Надеюсь, что буду писать историю вместе с клубом, сколько ещё будет сил. Самый запоминающийся гол — самый первый. Это был мой дебют в Лиге чемпионов – помню, как переживал, помню этот матч, и в нём я забил», — цитирует футболиста клубная пресс-служба.