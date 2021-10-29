Де Дзерби: у моих игроков ещё нет футбольной злости, хотя есть грандиозный талант

Главный тренер «Шахтёра» Роберто Де Дзерби рассказал о состоянии команды.

«Это нормально, что у них ещё нет стопроцентной футбольной злости, хотя есть грандиозный талант. Мы должны все вместе улучшаться. Может быть, это один из наших минусов, который необходимо исправить. И в первом, и во втором таймах мы показали хороший футбол. Тете – футболист, которого я считаю ключевым. Однако хочу, чтобы каждый матч он играл именно так. Моя цель – побеждать в любой игре и поднимать трофеи, но ещё и улучшить индивидуально всех игроков, особенно молодых. Поэтому Тете не должен думать, что он делает достаточно. Он должен стараться в каждом матче быть ключевым. Если он продолжит работать именно так, у него будет ещё один большой друг в виде меня. А если по-другому… Играть в «Шахтёре» должно быть большой честью для всех футболистов, для тренера. Все вместе мы должны защищать этот клуб», — цитирует тренера пресс-служба клуба.