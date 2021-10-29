Уэйн Руни: уверен, что у «Манчестер Юнайтед» есть план с Сульшером или без него

Главный тренер «Дерби Каунти», бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался о сложностях, которые испытывают «красные дьяволы». В матче 9-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» уступил «Ливерпулю» со счётом 0:5. После этого вновь появились слухи о возможном увольнении с поста главного тренера команды Уле-Гуннара Сульшера.



«Большая ответственность лежит на игроках команды. Они — футболисты мирового уровня. Я вижу, что слишком много футболистов команды не бегут назад, не хотят защищаться, не выкладываются полностью. И это недопустимо.



Лежит ли вина на игроках или тренере? Не знаю. Но игрокам нужно задать себе вопрос. Слишком легко свалить всю вину на тренера. Футболистам платят огромные деньги за выполнение их работы. Но они не выполняют её так, как нужно.



Какое бы решение по тренеру ни приняли в клубе, оно будет верным. Но очевидно, что нельзя просто идти на поводу у прессы или фанатов. Уверен, что у «МЮ» есть план, с Уле или без него. В нужное время он будет объявлен», — цитирует Руни Mirror.

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