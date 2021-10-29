Симеоне — о матче с «Леванте»: мы должны совершенствоваться, а не извиняться за судью

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне прокомментировал результат матча с «Леванте» в 11-м туре чемпионата Испании. Встреча закончилась со счётом 2:2. При этом «Леванте» два гола забил с пенальти.

«Мы должны совершенствоваться, а не извиняться ни за судью, ни за его пенальти, ни за другой пенальти, за 200 ударов по Жоау Феликса, которые не имели никаких последствий. Мы должны работать, совершенствоваться и пытаться выйти из этого положения. Команда забивает голы, но от других ситуаций нам больно. Всё, что судья делает на поле, ему понятно. Вы здесь, чтобы комментировать, есть правила… Ничего не изменится, сколько бы вы ни думали. Не заставляйте меня говорить», — приводит слова Симеоне AS.

«Атлетико» занимает 6-е место в турнирной таблице Примеры, набрав 19 очков. «Леванте» находится на 19-м месте с шестью очками.