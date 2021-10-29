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«Атлетико» не удержал победу в матче с «Леванте», соперник забил два мяча с пенальти

«Атлетико» не удержал победу в матче с «Леванте», соперник забил два мяча с пенальти
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В Валенсии завершился матч 11-го тура испанской Примеры. «Леванте» принимал мадридский «Атлетико».

Встреча закончилась со счётом 2:2. Причём хозяевам дважды пришлось отыгрываться.

На 12-й минуте Антуан Гризманн открыл счёт и вывел мадридцев вперёд. Но уже на 37-й минуте Энис Барди восстановил равновесие в счёте, реализовав пенальти.

Гол Гризманна.

Гол Барди.

Гол Матеуса.

Гол Бадри.

После перерыва Матеус забил второй мяч «Атлетико». Но в компенсированное время арбитр назначил второй пенальти в ворота мадридцев, его вновь реализовал Барди. Ранее судья удалил главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.

«Атлетико» занимает 6-е место в турнирной таблице Примеры, набрав 19 очков. «Леванте» находится на 19-м месте с шестью очками.

Испания - Примера. 11-й тур
28 октября 2021, четверг. 22:30 МСК
Леванте
Валенсия
Окончен
2 : 2
Атлетико М
Мадрид
0:1 Гризманн – 12'   1:1 Барди – 37' (пен)   1:2 Матеус – 76'   2:2 Барди – 90' (пен)
Удаления: Пьер – 90+9' / нет
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