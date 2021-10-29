«Атлетико» не удержал победу в матче с «Леванте», соперник забил два мяча с пенальти
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В Валенсии завершился матч 11-го тура испанской Примеры. «Леванте» принимал мадридский «Атлетико».
Встреча закончилась со счётом 2:2. Причём хозяевам дважды пришлось отыгрываться.
На 12-й минуте Антуан Гризманн открыл счёт и вывел мадридцев вперёд. Но уже на 37-й минуте Энис Барди восстановил равновесие в счёте, реализовав пенальти.
После перерыва Матеус забил второй мяч «Атлетико». Но в компенсированное время арбитр назначил второй пенальти в ворота мадридцев, его вновь реализовал Барди. Ранее судья удалил главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.
«Атлетико» занимает 6-е место в турнирной таблице Примеры, набрав 19 очков. «Леванте» находится на 19-м месте с шестью очками.
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