«Атлетико» не удержал победу в матче с «Леванте», соперник забил два мяча с пенальти

В Валенсии завершился матч 11-го тура испанской Примеры. «Леванте» принимал мадридский «Атлетико».

Встреча закончилась со счётом 2:2. Причём хозяевам дважды пришлось отыгрываться.

На 12-й минуте Антуан Гризманн открыл счёт и вывел мадридцев вперёд. Но уже на 37-й минуте Энис Барди восстановил равновесие в счёте, реализовав пенальти.

Гол Гризманна.

Гол Барди.

Гол Матеуса.

Гол Бадри.

После перерыва Матеус забил второй мяч «Атлетико». Но в компенсированное время арбитр назначил второй пенальти в ворота мадридцев, его вновь реализовал Барди. Ранее судья удалил главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне.



«Атлетико» занимает 6-е место в турнирной таблице Примеры, набрав 19 очков. «Леванте» находится на 19-м месте с шестью очками.