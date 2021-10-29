Сандро Шварц: понимаем, насколько хорош «Зенит», но не собираемся отсиживаться в обороне

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц прокомментировал выбор стартового состава на сегодняшний матч с «Зенитом», который начнётся в 19:00 по московскому времени.

«Себастьян Шиманьски пока ещё не полностью готов. Он не принимал участия в предыгровой тренировке, и мы решили, что он начнёт матч на скамейке запасных. При этом Арсен Захарян выйдет на позиции «восьмёрки». В кубковой игре Клинтон получил небольшое повреждение, тогда как Денис Макаров хорошо проявил себя в ней и сегодня начнёт игру с первых минут. Мы понимаем, насколько хорош «Зенит», но не собираемся отсиживаться в обороне. Нам нужно показать свою лучшую игру и сохранить баланс между атакой и обороной», — цитирует Шварца пресс-служба «Динамо» со ссылкой на «Матч Премьер».