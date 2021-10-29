Дзюба бил рекорд и указывал на поле, Вендел отдавал честь. Фото разгромной победы «Зенита»

29 октября в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена» в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги «Зенит» одержал разгромную победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу команды Сергея Семака.
Нападающий «Зенита» Артём Дзюба забил очередной мяч в матче 13-го тура РПЛ с московским «Динамо». При счёте 2:1 в пользу питерцев Дзюба с близкого расстояния добил мяч в ворота и увеличил преимущество своей команды.
Форвард «Зенита» установил новый рекорд РПЛ по количеству голов. Этот мяч стал 144-м в его карьере в РПЛ.
После матча команда Сергея Семака укрепилась на первом месте в таблице Российской Премьер-Лиги, набрав 29 очков в 13 матчах.
Лучшие кадры с матча «Зенит» — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.
- 29 октября 2021
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