Семак: игроки «Зенита» не совсем вошли в нужный ритм в матче с «Динамо», но это нормально

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча 13-го тура РПЛ с «Динамо». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу питерцев.



«В те моменты, когда выходили из-под прессинга, мы хорошо контролировали мяч. А что касается технического брака, то он связан с эмоциональным состоянием. Какие-то игроки не совсем вошли в нужный ритм, но это нормально — в следующем матче всё уже будет хорошо.



Продление контракта с Ракицким? Нам некогда думать о контрактах — у нас игры через три дня на четвёртый. Все вопросы касательно контрактов — к руководству. Эти вопросы будут решаться, наверное, ближе к зимней паузе — с теми, у кого срок соглашения заканчивается летом», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

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