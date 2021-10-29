Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Семак: игроки «Зенита» не совсем вошли в нужный ритм в матче с «Динамо», но это нормально

Семак: игроки «Зенита» не совсем вошли в нужный ритм в матче с «Динамо», но это нормально
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвёл итоги матча 13-го тура РПЛ с «Динамо». Встреча завершилась со счётом 4:1 в пользу питерцев.

«В те моменты, когда выходили из-под прессинга, мы хорошо контролировали мяч. А что касается технического брака, то он связан с эмоциональным состоянием. Какие-то игроки не совсем вошли в нужный ритм, но это нормально — в следующем матче всё уже будет хорошо.

Продление контракта с Ракицким? Нам некогда думать о контрактах — у нас игры через три дня на четвёртый. Все вопросы касательно контрактов — к руководству. Эти вопросы будут решаться, наверное, ближе к зимней паузе — с теми, у кого срок соглашения заканчивается летом», — приводит слова Семака пресс-служба «Зенита».

Новость по теме
Сергей Семак отреагировал на яркую фразу Дзюбы после гола в ворота «Динамо»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021