Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сергей Семак отреагировал на яркую фразу Дзюбы после гола в ворота «Динамо»

Сергей Семак отреагировал на яркую фразу Дзюбы после гола в ворота «Динамо»
Комментарии

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на рекорд форварда команды Артёма Дзюбы. В матче 13-го тура РПЛ с «Динамо» (4:1) Дзюба забил один из мячей, в его активе — 144 гола в РПЛ. Теперь он является рекордсменом лиги по этому показателю.

После гола Дзюба указал на газон и что-то прокричал. Предположительно, он закричал Семаку, что должен находиться здесь, на поле. Матч с «Динамо» нападающий начал на скамейке запасных.

«То, что Артём обновил очень тяжёлое и непростое достижение, — это прекрасно. Мы все вместе поздравили его в раздевалке. Что касается фразы, то я не слышал. А решение о том, кто должен играть в стартовом составе, принимает тренер. Здесь всё абсолютно просто», — сказал Семак на пресс-конференции.

«Я ***** здесь должен быть!» Это Дзюба Семаку предъявил? «Я ***** здесь должен быть!» Это Дзюба Семаку предъявил?
Новость по теме
Дзюба установил новый рекорд РПЛ по количеству голов, опередив Веретенникова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021