Сергей Семак отреагировал на яркую фразу Дзюбы после гола в ворота «Динамо»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на рекорд форварда команды Артёма Дзюбы. В матче 13-го тура РПЛ с «Динамо» (4:1) Дзюба забил один из мячей, в его активе — 144 гола в РПЛ. Теперь он является рекордсменом лиги по этому показателю.

После гола Дзюба указал на газон и что-то прокричал. Предположительно, он закричал Семаку, что должен находиться здесь, на поле. Матч с «Динамо» нападающий начал на скамейке запасных.

«То, что Артём обновил очень тяжёлое и непростое достижение, — это прекрасно. Мы все вместе поздравили его в раздевалке. Что касается фразы, то я не слышал. А решение о том, кто должен играть в стартовом составе, принимает тренер. Здесь всё абсолютно просто», — сказал Семак на пресс-конференции.