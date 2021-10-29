Сергей Семак отреагировал на яркую фразу Дзюбы после гола в ворота «Динамо»
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак отреагировал на рекорд форварда команды Артёма Дзюбы. В матче 13-го тура РПЛ с «Динамо» (4:1) Дзюба забил один из мячей, в его активе — 144 гола в РПЛ. Теперь он является рекордсменом лиги по этому показателю.
После гола Дзюба указал на газон и что-то прокричал. Предположительно, он закричал Семаку, что должен находиться здесь, на поле. Матч с «Динамо» нападающий начал на скамейке запасных.
«То, что Артём обновил очень тяжёлое и непростое достижение, — это прекрасно. Мы все вместе поздравили его в раздевалке. Что касается фразы, то я не слышал. А решение о том, кто должен играть в стартовом составе, принимает тренер. Здесь всё абсолютно просто», — сказал Семак на пресс-конференции.
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