Почеттино объяснил замену Месси после первого тайма в матче с «Лиллем»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисисо Почеттино ответил на вопрос о состоянии нападающего Лионеля Месси, который был заменён после первого тайма в матче 12-го тура чемпионата Франции с «Лилллем».
«Новости про Лионеля Месси? Нам нужно подождать. В перерыве мы связались с врачами. Его уход был мерой предосторожности, он не мог продолжать играть. Надеемся, что у него нет ничего серьёзного, и он сможет принять участие в следующем матче», — приводит слова Почеттино Culture PSG.
Ранее сообщалось, что нападающий парижан почувствовал дискомфорт во время тренировки, а уже по ходу игры Лионеля вновь начало беспокоить его состояние. В результате главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино решил заменить игрока в качестве меры предосторожности.
После перерыва хозяева сумели переломить ход неудачно складывающегося матча. В результате парижане одержали победу со счётом 2:1.
- 30 октября 2021
-
02:31
-
01:55
-
01:33
-
01:18
-
00:46
-
00:45
-
00:32
-
00:20
-
00:02
- 29 октября 2021
-
23:54
-
23:54
-
23:53
-
23:44
-
23:38
-
23:23
-
23:23
-
22:53
-
22:46
-
22:26
-
22:21
-
22:14
-
22:13
-
22:04
-
21:59
-
21:48
-
21:36
-
21:28
-
21:25
-
21:18
-
21:16
-
20:53
-
20:46
-
20:39
-
20:34
-
20:31