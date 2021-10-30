Почеттино объяснил замену Месси после первого тайма в матче с «Лиллем»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисисо Почеттино ответил на вопрос о состоянии нападающего Лионеля Месси, который был заменён после первого тайма в матче 12-го тура чемпионата Франции с «Лилллем».

«Новости про Лионеля Месси? Нам нужно подождать. В перерыве мы связались с врачами. Его уход был мерой предосторожности, он не мог продолжать играть. Надеемся, что у него нет ничего серьёзного, и он сможет принять участие в следующем матче», — приводит слова Почеттино Culture PSG.

Ранее сообщалось, что нападающий парижан почувствовал дискомфорт во время тренировки, а уже по ходу игры Лионеля вновь начало беспокоить его состояние. В результате главный тренер «ПСЖ» Маурисио Почеттино решил заменить игрока в качестве меры предосторожности.

После перерыва хозяева сумели переломить ход неудачно складывающегося матча. В результате парижане одержали победу со счётом 2:1.