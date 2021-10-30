А. Березуцкий: если не брать последние минуты матча, то ЦСКА был ближе к победе

Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий прокомментировал поражение клуба в матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги с «Рубином» (0:1).
«Достаточно неплохая игра с нашей стороны. Если не брать последние минуты матча, то мы чуть-чуть были ближе к победе. Но пропустили в концовке, это неприятно. Что делать, такое случается.
Заменили Мухина в перерыве исключительно из-за жёлтой карточки, чтобы игрок не получил удаление. Дивеев полностью здоров и готов. Иначе мы бы не выпустили его на поле. Тем более Дивеев — центральный защитник, футболистов этой позиции практически никогда не меняют во время игры», — цитирует Березуцкого пресс-служба ЦСКА.
Московский ЦСКА набрал 23 очка в 13 матчах и занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Казанский «Рубин» (19) располагается на седьмом месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (29).
- 30 октября 2021
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