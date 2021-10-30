«Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 19:30

Сегодня, 30 октября, состоится матч «Тоттенхэм Хотспур» — «Манчестер Юнайтед». Встреча 10-го тура английской Премьер-лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Стюартом Атвеллом. Ему будут помогать ассистенты Гарри Леннард и Саймон Лонг. Резервный рефери – Саймон Хупер.
«Тоттенхэм» набрал 15 очков в 9 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Манчестер Юнайтед» (14) — на 8-м месте. Лидирует в соревнованиях «Челси», набравший 22 очка в 9 матчах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».
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