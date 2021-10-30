«Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас»: Заха вывел гостей вперёд

Сегодня, 30 октября, на стадионе «Этихад» в Манчестере проходит матч 10-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас».



Счёт был открыт в начале первого тайма. На 6-й минуте отличился нападающий гостей Уилфрид Заха, ему ассистировал Конор Галлахер.

Гол Заха:

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Андре Марринером. Ему помогают ассистенты Эдриан Холмс и Скотт Леджер. Резервный рефери — Энтони Тейлор.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Манчестер Сити» — «Кристал Пэлас».

«Манчестер Сити» набрал 20 очков в 9 матчах и занимает 3-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Кристал Пэлас» (9) — на 15-м месте. Лидирует лондонский «Челси», набравший 22 очка в 9 встречах. Действующим чемпионом Англии является «Манчестер Сити».