Руй Витория разобрал пропущенный «Спартаком» гол от «Ростова»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория прокомментировал результат матча 13-го тура РПЛ с «Ростовом» (1:1).
«Мы должны были удержать мяч, а не так ошибаться. Мяч оказался впереди, и контратака была просто невозможна. Такие мелкие неточности и создали проблемы в последние минуты игры. Да, в трудной ситуации оказался Селихов, но мяч не должен был доходить до этой стадии атаки.
Не могу сказать о Ларссоне плохо, но команде нужна свежесть, поэтому выходят Бакаев и Игнатов. Стараюсь использовать все возможные варианты», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
В матче 13-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 «Спартак» сыграл вничью с «Ростовом». Встреча проходила на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве и завершилась со счётом 1:1.
- 30 октября 2021
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